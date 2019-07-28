وزارة التربية تعلن ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية

2019/07/28 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، الأحد، ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية للعام 2019-2020 .وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، أن “التقديم على معاهد الفنون الجميلة الصباحي والمسائي يبدأ 1 ايلول وينتهي في 19 ايلول 2019 ، ويسمح للطلبة الناجحين بالدورين الاول والثاني للعام الدراسي 2018-2019

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