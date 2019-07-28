الكشف عن مقبرة جماعية ثالثة في بادية السماوة

2019/07/28 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس محافظة المثنى طالب الميالي، الاحد، عن وجود اخبارية عن العثور على مقبرة ثالثة في بادية السماوة ، مشيرا الى ان السلطات المحلية ستقوم بمعاينة الموقع في الانتهاء من رفع رفات مقبرة الاسرى الكويتيين.وقال الميالي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المحافظة سجلت شهادات خاصة من شهود عيان بوجود مقبرة جماعية ثالثة من […]

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