وزير الداخلية يأمر بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة

2019/07/28 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى ، أن “ وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر، اليوم، بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه”.وكان وزير الداخلية ياسين الياسري وصل في وقت سابق

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