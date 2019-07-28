اعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من منصبه

2019/07/28 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، إعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من منصبه.وقالت الوزارة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “وزير الداخلية ياسين الياسري امر اليوم، باعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من منصبه”.يشار الى ان وزير الداخلية ياسين الياسري كان قد […]

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