الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الإسكان

2019/07/28 | 12:44

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها والتي تنتشر في كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

كما تم عرض تطورات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق الجاري العمل بها حالياً، والإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك المياه، وكذا مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد من اجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، والذي يستهدف زيادة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة، مشدداً سيادته على أن يتم إنشاء تلك المدن الجديدة بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف أقاليم الجمهورية ، وبحيث تؤسس نموذجاً جديداً للحياة في مصر، يعتمد على المدن الذكية ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة.

كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل المكثف على أكثر من مسار في ذات الوقت، بما في ذلك إتمام المشروعات الجاري العمل بها في مجال المرافق والطرق في أوقاتها المحددة ووفقاً للمعايير الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك مواصلة العمل في مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، والتي تم الاتفاق خلالها على استكمال تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومستعرضاً في ذلك الإطار الموقف التنفيذي للعمل بالأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة والحي الحكومي والنهر الأخضر.

كما عرض السيد وزير الإسكان تطورات تنفيذ مجمعات للمصالح الحكومية في جميع المحافظات، في إطار توجيهات السيد الرئيس بإعادة تنظيم العمل الحكومي بالمحافظات من خلال تقديم الخدمات الحكومية المتعددة في مكان واحد للتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم.

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