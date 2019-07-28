صالح يتلقى دعوة من نظيره الباكستاني لزيارة اسلام أباد

2019/07/28 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الأحد، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق ساجد بلال.

وتسلم الرئيس صالح بحسب بيان رئاسي "رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان".من جانبه حمل رئيس الجمهورية السفير تحياته الى الرئيس الباكستاني، واعداً بتلبية الدعوة في الوقت المناسب، مؤكداً ان دولة باكستان دولة صديقة ومهمة ولها دورها المؤثر في القضايا الراهنة.كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.انتهى

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