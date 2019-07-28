2019/07/28 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، إعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من منصبه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري امر اليوم، باعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من منصبه".يشار الى ان وزير الداخلية ياسين الياسري كان قد وصل صباح اليوم الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع لبحث الاوضاع الامنية اضافة الى متابعة معاملات المواطنين هناك في الدوائر التابعة للوزارة".انتهى

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