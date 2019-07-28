إحباط أكبر مخطط إرهابي لإستهداف العراق

2019/07/28 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت خلية الصقور الاستخبارية، اليوم الاحد، عن إحــبــاط أكـبـر مـخـطـط إرهــابــي فــي عـام 2019، لاستهداف العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان.

وقال رئــيــس الــخــلــيــة ومـــديـــر عــام اسـتـخـبـارات ومكافحة الإرهــاب بــوزارة الـداخـلـيـة، أبــو عـلـي الـبـصـري، في تصريح صحفي عـن "أبـرز تفاصيل حـرب الاخـتـراق الاستخبارية الـطـويـلـة الـتـي تـقـودهـا الخلية والأجـهـزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة الأخــــرى فـي العراق ضد عصابات داعش الإرهابية"، مضيفاً ان "الإطــاحــة بـأكـبـر مـخـطـط إرهـابـي اعدته عــصــابــات داعــش لــعــام 2019 خــلال شـهـر رمـضـان وعيد الفطر المـاضـي لضرب العاصمة بغداد وعـدد من المحافظات وإقليم كردستان بعمليات إرهابية مـزدوجـة في محاولة بــائــســة لاثــبــات وجـــودهـــا".

وأشار الى ان "الــخــلــيــة وبــالــتــنــســيــق مــع مــديــريــات اسـتـخـبـارات الـداخـلـيـة فـي المـحـافـظـات اسـتـطـاعـت تـرمـيـز الأهـــداف الإرهـابـيـة {سـيـول} وتدميرها بالضربات الجوية تـارة وبالقتال المباشر وجها لوجه مع الارهابيين تارة أخرى"، مؤكداً ان "الــعــمــلــيــات الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 إرهابياً في بغداد، كما ألقي القبض عـلـى أربـعـة إرهـابـيـين فـي الـبـصـرة تمت تـعـبـئـتـهـم وإعـــدادهـــم لـلـقـيـام بـعـمـلـيـات انـتـحـاريـة بـالأحـزمـة الـنـاسـفـة وتفجير عــجــلات مـفـخـخـة فــي بــغــداد وأربــيــل والبصرة والمحافظات المـحـررة".

وأشاد البصري بتعاون "أجهزة الامن في إقليم كردستان خلال عملية إلقاء القبض على المتهمين بمخطط شهر رمضان الفائت".انتهى/س

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