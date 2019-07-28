رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الباكستاني تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان

2019/07/28 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، اليوم الاحد ، رسالة خطية من نظيره الباكستاني تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان.

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