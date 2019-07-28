مواجهة عراقية كويتية – في بطولة الأندية العربية

2019/07/28 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفرت قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم التي اجريت مساء أمس في الدار البيضاء بالمغرب عن مواجهة نادي الشرطة مع نادي الكويت الكويتي في مرحلة الذهاب، فيما يستضيف الشرطة نظيره الكويتي في الإياب، وجمعت القرعة ايضا نادي القوة الجوية مع نظيره السالمية الكويتي .وستنطلق منافسات الدور الـ 32 للاندية العربية بدءا من 20 […]

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