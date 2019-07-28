التربية : إعلان نتائج السادس الإعدادي مطلع الشهر المقبل

2019/07/28 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية مطلع الشهر المقبل موعدا لاعلان نتائج السادس اعدادي” مبينة ان “لجان التصحيح مستمرة بعملها”.وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان ان “نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي سيتم الاعلان عنها مطلع شهر آب المقبل”.

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