نائب يطالب بفتح أخطر ملفات الفساد وسرقة المال العام

2019/07/28 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الأحد، هيئة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد فتح ملف سرقة أموال النازحين، مشيرا إلى أن تلك الملفات من اخطر ملفات الفساد.وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملف السلة الغذائية المخصصة للنازحين من أخطر الملفات فسادا وسرقة للمال العام”، مطالبا هيئة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد […]

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