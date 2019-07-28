2019/07/28 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

افاد مصدر محلي، اليوم، بتظاهر حملة الشهادات العليا امام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "العشرات من حملة الشهادات العليا نظموا، اليوم الاحد، تظاهرة امام البوابة رقم 3 في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، مضيفا ان "التظاهرة تأتي لمطالبة الحكومة بتعيينهم"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لــ حملة الشهادات العليا .. امام بوابة المنطقة الخضراء ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لــ حملة الشهادات العليا .. امام بوابة المنطقة الخضراء ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).