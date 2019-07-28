الاعمار الكوردستانية تضع خطة لانشاء طرق خارجية باتجاهين وربط سكك الحديد بدول الجوار

2019/07/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والكوردستانية، اليوم الاحد، وضع خطة للسنوات الاربع المقبلة، تتضمن عدة مشاريع، منها جعل كل الطرق الخارجية باتجاهين.

وقال وزير الاعمار والاسكان دانا عبد الكريم في مؤتمر صحفي انه تم عقد اجتماع مع المديرين العامين في دوائر الاسكان والمرور، بهدف جعل طرق السير الخارجية في اقليم كوردستان باتجاهين، مبينا انه وفقاً لخطة السنوات الاربع المقبلة، فان 90% من الطرق الخارجية ستكون باتجاهين.

واوضح عبد الكريم انه ووفقا للخطة ستتم مراجعة مشاريع الوزارة، وهنالك عدد من المشاريع غير المكتملة تحتاج الى اعادة تصميم مرة اخرى.

وبين انه وفق الخطة سيتم انشاء سكك حديدية للنقل ويتم ربطها بالطرق التجارية لدول الجوار لنقل المواطنين والبضائع والسلع، معرباً عن أمله في ان تكون الاوضاع المالية افضل، بحكم تحسن العلاقة بين بغداد واربيل .

واشار الى ان الطرق التي لم يتم الانتهاء منها، سيتم وضعها داخل خطة العمل للسنوات الأربع المقبلة.

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