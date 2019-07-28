الاعرجي : القانون الامريكي يعبر عن سطحية سياسيي العراق

2019/07/28 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، قانون "منع زعزعة استقرار العراق" الامريكي، بانه دليلٌ على سطحية سياسيي العراق وعدم مُتابعتهم للشأن العراقيّ

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