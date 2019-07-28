بالصور.. الرئيس روحاني يستقبل وزير خارجية عمان

2019/07/28 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني اليوم الاحد، وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي الذي يزور طهران حاليا.

وكان وزير الخارجية العماني قد

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