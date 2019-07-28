اتجار بالبشر ودعارة واستعباد جنسي.. عشرات العراقيين ضحية لـ”سرقة الاعضاء” شهرياً

2019/07/28 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر ،اليوم الاحد، انه وثق في الفترة المحصورة بين (1 شباط 2019 – 1 تموز 2019)، وجود 27 شبكة اتجار بالبشر و6 انتهاكات تتعلق بالإتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، إذ تمارس معظم تلك الشبكات تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.وذكر المرصد […]

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