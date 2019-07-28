2019/07/28 | 12:50

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عاجل | #وزير الداخلية ياسين الياسري يأمر بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه

عاجل | #وزير الداخلية ياسين الياسري يأمر بإعفاء مدير قسم

مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه

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