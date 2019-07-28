2019/07/28 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت “ميتسوبيشي” مؤخرا النموذج الجديد من سيارات Pajero، معشوقة الملايين من محبي المركبات رباعية الدفع حول العالم.وبالنظر للسيارة الجديدة يمكن أن نلاحظ أن Pajero Sport باتت أكبر ومختلفة كليا من حيث المظهر، وأصبح تصميمها أكثر عصرية بفضل مصابيح LED الأمامية، والمصابيح الخلفية الموضوعة بشكل طولي وفريد.وصممت Pajero Sport الجديدة لتكون سيارة عائلية بامتياز،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرّف على Pajero الجديدة كليّا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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