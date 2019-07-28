2019/07/28 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بأن اميرا بتنظيم “ داعش” الاجرامي هارب من الحويجة جنوب غرب كركوك مع احد مرافقيه قتلا في ظروف غامضة على الحدود مع صلاح الدين.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “اميرا في تنظيم داعش هارب من الحويجة قتل مع احد مرافقيه من قبل التنظيم قرب منطقة الميتة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امير “داعشي” ومرافقه بين ديالى وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امير “داعشي” ومرافقه بين ديالى وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).