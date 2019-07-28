2019/07/28 | 12:56

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خريجون يتظاهرون امام مبنى مجلس محافظة بغداد

الاحد

28

تموز

2019 :

12:28 pm

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نظم الخريجون تظاهرات احتجاجية امام مبنى محافظة بغداد ، للمطالبة

بالمصادقة على اسماء التعيينات على ملاك وزارة التربية. واكد الخريجون خلال تظاهراتهم ، انهم سيواصلون الاحتجاج امام مبنى

المحافظة ، وتحويل تظاهراتهم الى اعتصامات في حال لم تستجب محافظة

بغداد لمطالب المتظاهرين.

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