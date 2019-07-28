2019/07/28 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خطف البطل الدولي مصطفى رعد التكريتي فضية بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت اليوم الأحد السابع والعشرين من تموز الحالي في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة (102) من مختلف قارات العالم بعد خسارته المباراة النهائية امام منافسه التايلاندي بفارق النقاط وكذلك حصول ابطالنا المصطفى وسام وجون حسين على المركز الخامس.وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التكريتي يخطف الميدالية الفضية في بطولة العالم للمواي تاي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التكريتي يخطف الميدالية الفضية في بطولة العالم للمواي تاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).