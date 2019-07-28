2019/07/28 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا إثباتات على وجود احتياطي هائل من المياه على سطح القمر بصورة جليد، أكبر مما كان يتوقع سابقا.ويفيد موقع Phys.org، وفقا للعلماء، بينت نتائج الدراسات السابقة التي تضمنت تحليل بيانات المرصد “أريسيبو” والمسبار MESSENGER، أن على قطبي كوكب عطارد فتحات عميقة قاعها في الظل دائما.ووفقا للمعلومات التي أرسلها المسبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف احتياطي هائل من المياه على القمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف احتياطي هائل من المياه على القمر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف احتياطي هائل من المياه على القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).