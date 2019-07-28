نتائج مشرفة للعراق في بطولة آسيا لبناء الاجسام

2019/07/28 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استطاع المنتخب الوطني لنباء الاجسام، ان يحقق نتائج مميزة في بطولة آسيا لبناء الاجسام المقامة منافساتها في الصين للفترة من 24 ولغاية 30 تموز الجاري.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هشام الواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني استطاع ان يحصد اربع مداليات ملونة خلال بطولة اسيا في الصين”.واوضح أن “اللاعب مصطفى السماوي، […]

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