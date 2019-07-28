النزاهة تضبط محتالا انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء

2019/07/28 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق مُتَّهمٍ انتحل صفة ضابطٍ في رئاسة الوزراء، مبينة أنه اعترف بتسلُّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ بحجة إطلاق سراح محكومٍ بالإعدام.وأضافت الدائرة، أن “فريقا من ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد نفذ، بعد إجراء المراقبة والتحرِّي لتحرُّكات واتصالات مُتَّهم

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