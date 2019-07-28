مجلس ديالى يطالب الصحة بحسم ملف جوهرة بعقوبة

2019/07/28 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاحد، وزارة الصحة بحسم ملف ما اسماه جوهرة بعقوبة.وقال الدايني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء مستشفى متطور بسعة 400 سرير مع مراكز تخصصية في بعقوبة من المشاريع المهمة في ديالى والتي تعاني تلكا مزمن في انجازها منذ 10 سنوات متتالية”.واضاف الدايني،ان” المستشفى التركي […]

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