صالح يتلقى دعوة رسمية لزيارة باكستان

2019/07/28 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، دعوة رسمية من نظيره الباكستاني عارف علوي لزيارة البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق ساجد بلال، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

وأضافت الرئاسة، أن "الرئيس برهم صالح تسلم رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان"، مشيرة الى أن الاول "وعد بتلبيتها بالوقت المناسب".ونقلت الرئاسة عن صالح قوله، أن "دولة باكستان دولة صديقة ومهمة ولها دورها المؤثر في القضايا الراهنة".

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