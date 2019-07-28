2019/07/28 | 13:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قريبا.. ظهور صحارى في أهوار جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعاني منطقة الأهوار جنوبي العراق من أزْمة متفاقمة جراء نقص منسوب المياه وازدياد ظاهرة التصحر بشكل متسارع نتيجة خروج مياه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قريبا.. ظهور صحارى في أهوار جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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