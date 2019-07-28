2019/07/28 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعاني منطقة الأهوار جنوبي العراق من أزْمة متفاقمة جراء نقص منسوب المياه وازدياد ظاهرة التصحر بشكل متسارع نتيجة خروج مياه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قريبا.. ظهور صحارى في أهوار جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قريبا.. ظهور صحارى في أهوار جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).