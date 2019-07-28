غموض يحيط بانتخابات كركوك والتركمان لا يستبعدون تأجيلها

2019/07/28 | 13:02

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، اليوم الأحد، ان تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك وارد ا...

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