صالح يتسلم دعوة رسمية لزيارة باكستان

2019/07/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، دعوة رسمية لزيارة باكستان.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق ساجد بلال”

وأضاف، ان “صالح تسلم رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان”.





وأشار البيان الى ان “رئيس الجمهورية حمّل السفير تحياته الى الرئيس الباكستاني، واعداً بتلبية الدعوة في الوقت المناسب، ومؤكداً ان دولة باكستان دولة صديقة ومهمة ولها دورها المؤثر في القضايا الراهنة”.

وتابع البيان، انه “جرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة”.

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