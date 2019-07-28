2019/07/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، اتلاف ٢٠٠٠ لتر من مركزات منتهية الصلاحية في معامل لانتاج المشروبات الغازية والعصائر.

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك كريم ولي جميل في تصريح لوسائل الاعلام بينها “النور نيوز”، انه “تم متابعة معامل لانتاج المشروبات الغازية والعصائر في منطقة الحي الصناعي من قبل شعبة الرقابة الصحية وبمشاركة وفد من الفريق الوزاري لوزارة الصحة”.





وأوضح، انه “تم خلال التفتيش اتلاف ٢٠٠٠ لتر من مركزات منتهية الصلاحية وسحب نماذج من منتوج اخر وارساله الى مختبر الصحةالعامة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري حسب نظام الاغذية رقم ٤ لسنة ٢٠١١”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف ٢٠٠٠ لتر من المركزات منتهية الصلاحية بمعامل لانتاج المشروبات في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف ٢٠٠٠ لتر من المركزات منتهية الصلاحية بمعامل لانتاج المشروبات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).