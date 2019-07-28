الياسري يقيل مدير مكافحة المخدرات في البصرة

2019/07/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب الياسري، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وزير الداخلية اصدر فور وصوله محافظة النجف وبعد عقده اجتماعا بقيادتها الامنية، اصدر أمراً يقضي بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه".هذا وكان الياسري وصل صباح اليوم الى البصرة على رأس وفد رفيع للاطلاع على واقع المدينة الامني والاجتماع بقياداتها لمناقشة اخر المستجدات.انتهى..م.م

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