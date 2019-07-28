نائب : البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مطالب شريحة المهندسين

2019/07/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أكدت عضو مجلس النواب، اقبال عبد الحسين، اليوم الأحد، أن البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مطالب شريحة المهندسين.وقالت عبد الحسين، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنها “ستعمل خلال المرحلة المقبلة بحث اعضاء مجلس النواب بشمول المهندسين بالتعيين المركزي واقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية”.وأكدت، أن […]

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