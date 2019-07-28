عاجل.. وزير الداخلية يعفي مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه

2019/07/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قرر وزير الداخلية ياسين الياسري، إعفاء مدير مكافحة المخدرات في محافظة البصرة من منصبه.





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