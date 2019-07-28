في ختام بطولة العالم للمواي تاي… مصطفى التكريتي يخطف فضية وزن (81) وعلك يمثل العراق في أجتماعات الكونغرس الدولي

2019/07/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المكتب الإعلامي للأتحاد خطف بطلنا الدولي مصطفى رعد التكريتي فضية بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت اليوم الأحد السابع والعشرين من تموز الحالي في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة (102) من مختلف قارات العالم بعد خسارته المباراة النهائية امام منافسه التايلاندي بفارق النقاط وكذلك حصول ابطالنا المصطفى وسام وجون حسين على المركز الخامس.وقال

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