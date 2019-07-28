إيران: الدول الأوروبية التي تشكل تحالفا بحريا في الخليج تبعث برسالة عدائية

2019/07/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وصفت إيران، الأحد ، خطوة الدول الأوروبية التي تعتزم تشكيل تحالفا بحريا بأنها ترسل رسالة عدائية، وتزيد من توترات المنطقة.

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تصريح لـ”وكالة فارس” وتابعته “كلكامش نيوز” إن “الدول الأوروبية التي تشكل تحالفا بحريا في الخليج ستبعث برسالة عدائية.

وأضاف ربيعي: “ما سمعتموه، من أنهم يريدون إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج الفارسي، سيبعث برسالة عدائية ويمثل خطوة استفزازية وسيزيد التوتر”.

وكان ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي قالوا الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك أبدت تأييدا مبدئيا لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز، وجاء الاقتراح بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

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