المحكمة الاتحادية: لا يجوز التوقيف والتحقيق دون قرار قضائي

2019/07/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بيانا تؤكد فيه على عدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، مشددة على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته “كلكامش برس” إن “المحكمة أكدت في احكامها على عدم جواز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي وذلك وفقاً للمادة (37) من الدستور النافذ”.

وأضاف الساموك، ان “عدداً من الأحكام اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا قضت بموجبها بعدم دستورية مواد في قوانين أعطت صلاحية توقيف المتهمين إلى غير القضاة”.

وأشار إلى أن “من بين تلك الاحكام هو الحكم الصادر بالرقم (15/ 2011) الذي قضت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (237) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، الذي نص على ان قرار التوقيف يصدر من المدير العام أو من يخوله بذلك ويقدم الموقوف إلى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه”.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن المادة (37) من الدستور لها العلوية في التطبيق”، لافتاً إلى “حرص المحكمة الاتحادية العليا على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته”.

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