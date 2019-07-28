2019/07/28 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد لاعب نادي القوة الجوية، محمد علي عبود، أنه لن يمثل سوى فريق “ألصقور” في حال قرر البقاء بالدوري العراقي الممتاز.
وقال عبود في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لدي عدد من العروض المحلية وهناك عرض مبدئي من احد الاندية الخليجية وبأنتظار استكمال المفاوضات معهم خلال الايام المقبلة”.
وأضاف، أنه “في حال فشلت المفاوضات مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب القوة الجوية: لن امثل سوى الصقور محلياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد لاعب نادي القوة الجوية، محمد علي عبود، أنه لن يمثل سوى فريق “ألصقور” في حال قرر البقاء بالدوري العراقي الممتاز.
وقال عبود في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لدي عدد من العروض المحلية وهناك عرض مبدئي من احد الاندية الخليجية وبأنتظار استكمال المفاوضات معهم خلال الايام المقبلة”.
وأضاف، أنه “في حال فشلت المفاوضات مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب القوة الجوية: لن امثل سوى الصقور محلياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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