لاعب القوة الجوية: لن امثل سوى الصقور محلياً

2019/07/28 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد لاعب نادي القوة الجوية، محمد علي عبود، أنه لن يمثل سوى فريق “ألصقور” في حال قرر البقاء بالدوري العراقي الممتاز.وقال عبود في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لدي عدد من العروض المحلية وهناك عرض مبدئي من احد الاندية الخليجية وبأنتظار استكمال المفاوضات معهم خلال الايام المقبلة”.وأضاف، أنه “في حال فشلت المفاوضات مع […]

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