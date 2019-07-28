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لاعب القوة الجوية: لن امثل سوى الصقور محلياً


لاعب القوة الجوية: لن امثل سوى الصقور محلياً
2019/07/28 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد لاعب نادي القوة الجوية، محمد علي عبود، أنه لن يمثل سوى فريق “ألصقور” في حال قرر البقاء بالدوري العراقي الممتاز.

وقال عبود في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لدي عدد من العروض المحلية وهناك عرض مبدئي من احد الاندية الخليجية وبأنتظار استكمال المفاوضات معهم خلال الايام المقبلة”.

وأضاف، أنه  “في حال فشلت المفاوضات مع […]

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