2019/07/28 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت “فيسبوك” مؤخرا لحملة من الانتقادات بسبب خلل خطير في تطبيق Messenger Kids الذي طورته ليكون تطبيقا مخصصا للأطفال.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خللا برمجيا أصاب هذا التطبيق سمح لآلاف الأطفال الذين يستخدمونه بالتواصل مع أشخاص غرباء، والانضمام إلى محادثات غير مصرح لهم بالتواصل معها.وأشارت “فيسبوك” إلى أنها قامت بإصلاح الخلل البرمجي الذي أصاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فضيحة جديدة لـ فيسبوك بسبب تطبيقها المخصص للأطفال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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