2019/07/28 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس افاد مصدر محلي في البصرة، الاحد، بأن وزير الداخلية ياسين الياسري امر باعفاء مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه.وقال المصدر ان “وزير الداخلية ياسين الياسري امر خلال زيارته اليوم الى محافظة البصرة، باعفاء مدير مكافحة المخدرات في المحافظة من منصبه”.يذكر ان وزير الداخلية ياسين الياسري وصل، اليوم الاحد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يأمر بإعفاء مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه وكالة خطوة برس.

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