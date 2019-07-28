رابطة المصارف تنظم دورة «إدارة الخزينة»

2019/07/28 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، دورة «ادارة الخزينة» بمشاركة 38 متدرباً.

وأقيمت الدوة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ـ مركز الدراسات المصرفية ومجموعة الجهود المشتركة.

الدورة التي ستستمر لخمسة أيام، تستهدف موظفي إدارة الخزنة والإستثمار وموظفي إدارة المخاطر والعمليات.

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