2019/07/28 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية، إن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، رفض الرحيل عن فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي.وقالت شبكة سكاي سبورت إلايطالية اليوم الاحد, إن” يوفنتوس يستعد لتقديم عرض لضم روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن “البيانكونيري على استعداد لإدراج ديبالا كجزء من الصفقة”. وذكرت الشبكة ,أن” ديبالا يريد البقاء في تورينو والقتال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديبالا يرفض الرحيل عن يوفنتوس في الميركاتو الصيفي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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