صحيفة: إسرائيل توجه رسالة

2019/07/28 | 13:09

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن "الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة إلى الديوان المل...





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