التعليم تعلن ضوابط اعادة ترشيح الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة

2019/07/28 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي، التعليمات والضوابط الخاصة باعادة الترشيح للطلبة وقبول خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية السابقة وضمن القنوات العامة وذوي الشهداء قناة النخبة.

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