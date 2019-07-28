الأعرجي: الضجة الإعلامية حول قانون منع زعزعة إستقرار العراق دليل على سطحية السياسيين

2019/07/28 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ان الضجة الاعلامية حول قانون منع زعزعة استقرار العراق دليل على سطحية السياسيين.





وقال الأعرجي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الضجة الإعلاميّة التي حصلت خلال اليومين الماضيين حول قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي أُشيع أن مجلس النواب الأمريكيّ قد أقرّهُ، دليلٌ على سطحية سياسيي العراق وعدم مُتابعتهم للشأن العراقيّ إلاّ من خلال وسائل الإعلام”.





وأوضح، “في حين أن حقيقة الأمر هي أن هذا القانون سبق وأن صوّت عليه مجلس النواب الأمريكي قبل سنتين إلاّ أن مجلس الشيوخ لم يُصادق عليه، ولذا تم طرحه مُجدداً أمام مجلس النواب الذي لم يُصوِّت عليه لغاية الآن، وفي حالة التصويت عليه فإنّه سيحتاج إلى تصويتٍ آخر في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئاسة الأمريكيّة”.

وأشار الى ان “تصاعد التوتر بين الولايات المُتحدة الأمريكيّة والجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، هو السبب في إعادة طرح القانون مُجدداً، باعتبار أن مثل هذا القانون سيردع الفصائل المُسلّحة المتعاونة مع ايران عن ضرب المصالح الأمريكيّة في العراق”.

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