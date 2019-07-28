الحوثي يكشف تفاصيل كارثة قد تصيب مصر والسعودية

2019/07/28 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "دول التحالف العربي والأمم المتحدة تتحمل مسؤولية أي تسريب من خزان صافر العائم في ميناء الحديدة".

وأكد الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت، بأنه "لا يمانع وجود صيانة للخزان النفطي، مؤكدا أن ذلك ما يطالب به دائما".

وأفاد رئيس اللجنة الثورية العليا بأن رفض دول التحالف العربي بيع نفط خزان صافر بالحديدة لتسديد رواتب الموظفين غير منطقي ولا إنساني، مؤكدا أن تصريحاته جاءت تعبيرا عن مخاوفه من تسرب للنفط من الخزان العائم في البحر.

وفي مقال نشرته حركة أنصار الله على موقعها، قالت إن "أزمة خزان صافر النفطي العائم بميناء رأس عيسى، عادت من جديد إلى الواجهة، مشيرة إلى أن كارثة عالمية اقتصادية وبيئية باتت وشيكة".

وبينت أن "الحصار على الخزان منع تصدير نحو مليون ومائتي ألف برميل نفط مخزنة داخله منذ 2015، أو السماح بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات غلايات ومبردات منشأة الخزان العائم، أو وصول فرق صيانة تمنع خطر انفجاره أو تسرب نفطه، في أي لحظة".

وتعطلت ناقلة النفط "صافر"، التي كانت محطة تصدير صغيرة للنفط في مأرب، عن العمل منذ مارس/آذار 2015 وسبق أن حذر خبراء من أن ناقلة النفط المتهالكة يمكن أن تنفجر قبالة سواحل اليمن، ما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.انتهى/س

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