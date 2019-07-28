وزير الداخلية يوجه بتقليص حلقات الروتين وتسهيل إجراءات إنجاز معاملات المواطنين

2019/07/28 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاحد، بتقليص حلقات الروتين وتسهيل إجراءات إنجاز معاملات المواطنين في الدوائر التابعة لوزارة الداخلية في محافظة البصرة.

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