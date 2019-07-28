وزير الداخلية يعفي مدير قسم مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه

2019/07/28 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة من منصبه.جاء ذلك خلال زيارة الوزير الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة واطلاعه على سير اعماله داعيا الى بذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة المخدرات.وكان وزير الداخلية عقد اجتماعا فور وصوله الى البصرة اليوم […]

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