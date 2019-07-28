2019/07/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تساءل النائب السابق ماجد شنكالي، عن موقف الحكومة العراقية ووزارة الخارجية من تصريحات بعض الأطراف ضد دولة البحرين.

وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “‏عدم التدخل في شؤون الاخرين المبدأ الذي رفعه العراق يتعارض مع تصريحات قيادات في الحشد الشعبي وقادة احزاب مشاركة في الحكومة وفاعلة في مجلس النواب تهاجم فيها البحرين بالتهديد والوعيد”.





وأضاف، “أين الحكومة ووزارة الخارجية من هكذا تصريحات تضعها في وضع دبلوماسي وسياسي محرج”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتساءل عن موقف الحكومة ووزارة الخارجية من التصريحات ضد البحرين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتساءل عن موقف الحكومة ووزارة الخارجية من التصريحات ضد البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).