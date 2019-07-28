وزير الدفاع يعلن انشاء اكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي وهذه التفاصيل

2019/07/28 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، إنشاء أكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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